Morte di Riccardo Tascini | tre persone iscritte nel registro degli indagati

La tragedia che ha scosso Pieve Caina, frazione di Marsciano, si approfondisce con l’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone per omicidio colposo, in relazione alla morte del 13enne Riccardo Tascini avvenuta nel laghetto artificiale. Questa drammatica vicenda apre nuove domande sulla sicurezza e sulle responsabilità, mentre la comunità attende risposte chiare e giuste. L’iscrizione nel...

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di Riccardo Tascini, il 13enne morto in un laghetto artificiale a Pieve Caina, frazione di Marsciano, nel pomeriggio di domenica 15 giugno. A riportare la notizia il Tgr Umbria.

