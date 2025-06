Morta nell' incidente a 29 anni lutto cittadino ed eventi annullati

La tragica scomparsa di Morgana Ciandri, 29 anni, ha sconvolto la comunità di Terricciola, portando lutto cittadino e la cancellazione di eventi. La giovane, protagonista di una vita promettente, ha perso il controllo della sua Renault Twingo mentre tornava a casa: un dramma improvviso che ci ricorda quanto sia fragile il dono della vita. Un'intera comunità piange una ragazza che non potrà più sorridere con noi.

Terricciola (Pisa), 19 giugno 2025 – La morte piomba improvvisa sulla campagna di Aia Bianca San Marco e strappa alla vita una giovane donna di appena 29 anni. Si chiamava Morgana Ciandri. Ieri mattina poco prima di mezzogiorno e mezzo Morgana stava tornando a casa, a Morrona, alla guida della sua Renault Twingo vecchio tipo. Era uscita dal lavoro e stava andando a casa per la pausa pranzo. All’improvviso l’utilitaria perde il contatto con l’asfalto e finisce in un triangolo di erba e terra, a due passi da una piccola uliveta e da un campo di grano, dove la via del Pino, fa una semicurva in prossimità dell’intersezione con una stradina di campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morta nell'incidente a 29 anni, lutto cittadino ed eventi annullati

