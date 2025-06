Morta nell' auto fuori strada | Ciao Morgana Ci mancherai

È una perdita improvvisa e dolorosa che ha sconvolto l'intera comunità: Morgana Ciandri, giovane di soli 24 anni, ci ha lasciato in un tragico incidente stradale. Stava tornando a casa durante la pausa pranzo, ignara del destino che l'attendeva. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile e ci ricorda quanto sia fragile la vita. Ciao Morgana, il tuo sorriso mancherà a tutti noi.

Stava rientrando a casa dal lavoro per la pausa pranzo Morgana Ciandri, la 24enne di Terricciola morta ieri in un drammatico incidente stradale in via del Pino a Soiana. La sua auto, una Renault Twingo, è uscita di strada ribaltandosi e finendo in un terreno agricolo che costeggia la carreggiata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it