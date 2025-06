Morta Marise Wipani | era stata Kanae nella serie ‘Xena’

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Marise Wipani, celebre per il suo indimenticabile ruolo di Kanae in ‘Xena: principessa guerriera’. A 61 anni, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi, ma la sua memoria resterà viva attraverso le sue interpretazioni. La sua morte, avvenuta nel giorno del suo compleanno, ci ricorda quanto sia prezioso ogni istante di vita, e ci invita a celebrare il suo talento per sempre.

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta a 61 anni Marise Wipani, attrice nota al grande pubblico internazionale per il ruolo di Kanae nella serie tv cult ‘Xena: principessa guerriera’. L’attrice è scomparsa il 6 giugno, giorno del suo compleanno, ma la notizia ha fatto il giro del mondo solo due settimane dopo. “Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici - si legge sui suoi profili social -. Voleva solo dire. che ho lasciato questa vita mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio! Citazione da A spasso con Daisy”. Marise Wipani stava affrontando un tumore al seno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morta Marise Wipani: era stata Kanae nella serie ‘Xena’

In questa notizia si parla di: marise - morta - wipani - kanae

Morta Marise Wipani: era stata Kanae nella serie ‘Xena’; Marise Wipani, morta a 61 anni la Kanae della serie tv “Xena – Principessa guerriera”; Lutto nel mondo delle serie: morta la star di ‘Xena’ a 61 anni.

Come è morta Marise Wipani? La malattia che ha strappato alla vita la star di "Xena" - Marise Wipani, attrice neozelandese nota per i suoi ruoli in serie cult come Xena: Warrior Princess e Soldier, Soldier, si è spenta il 6 giugno 2025, giorno del suo 61° compleanno. tag24.it scrive

Marise Wipani, morta a 61 anni la Kanae della serie tv “Xena – Principessa guerriera” - Marise Wipani, l’attrice conosciuta per Soldier Soldier e per la serie tv Xena: Principessa Guerriera – è morta all’età di 61 anni. Come scrive msn.com