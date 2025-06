Morta Diamantina Motta | addio alla storica maestra di Gorgonzola

Gorgonzola piange la scomparsa di Diamantina Motta, la storica maestra che ha dedicato una vita all’educazione dei giovani della città. Figura amata e rispettata, simbolo di dedizione e passione per l’insegnamento, la sua memoria resta viva nei cuori di chi ha condiviso con lei momenti indimenticabili. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo triste addio, ricordando che la sua eredità pedagogica rimarrà per sempre.

Gorgonzola (Milano), 19 giugno 2025 - Insegnò tutta la vita alle storiche scuole elementari, se ne è andata a 97 anni Diamantina Motta, la "Maestra" di Gorgonzola, icona e colonna e della comunità. La ricordano e la omaggiano in queste ore istituzioni, ex colleghi, cittadini, genitori che furono alunni: " La porterò nel cuore", "Mi ha dato tanto: grazie", "Un'insegnante indimenticabile, un pezzo di storia della città". Diamantina Motta era nata nel 1928. La prima classe nel 1946, a soli diciott'anni, e poi l'attività, instancabile e appassionata, sino al 1987, sempre alle elementari di via Mazzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta Diamantina Motta: addio alla storica maestra di Gorgonzola

