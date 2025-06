Morta a Villa Pamphili rivelazione shock | la scoperta sulla vittima Ma quella è mia figlia!

Una tragica scoperta scuote la comunità: a Villa Pamphili è stata trovata senza vita una giovane donna, e grazie a “Chi l’ha visto?” una telespettatrice ha svelato un’incredibile verità. La vittima è Anastasia, la figlia della donna che si è presentata come sua madre, confermando un dramma familiare nascosto. La vicenda si infittisce, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua tragica fine e sui misteri che ancora avvolgono questa storia.

Grazie all'aiuto di una telespettatrice, il programma "Chi l'ha visto?" è riuscito a mettersi in contatto con una donna che si è identificata come la madre della giovane trovata senza vita a Villa Pamphili. « È mia figlia », ha dichiarato la donna al programma di Rai3. La giovane si chiamava Anastasia e si era trasferita a Malta per studiare inglese, dove aveva incontrato Charles Francis Kaufmann, noto anche con gli alias di Rexal Ford e Matteo Capozzo. L'Ultimo Contatto con Anastasia. La madre ha raccontato che aveva sentito Anastasia l'ultima volta in videochiamata il 27 maggio.