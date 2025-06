Moretto | Ricci è nella lista del Milan ma priorità ad altre operazioni

Il Milan si guarda intorno per rafforzare il centrocampo, e Samuele Ricci entra nel radar: una possibilità concreta, anche se al momento la società rossonera preferisce concentrarsi su altre operazioni prioritarie. La voglia di rinforzare la rosa è forte, e l’interesse per il giovane talento non è un segnale da sottovalutare. Resta da capire quali saranno le mosse decisive nelle prossime settimane, mantenendo alta la suspense sul mercato rossonero.

Matteo Moretto riferisce che Samuele Ricci è nella lista del mercato del Milan, anche se il club ha in mente altre operazioni per ora.

Mercato Milan, Moretto: "Molto vicini ad un accordo con il Torino per Ricci" - Il Milan si avvicina sempre di più a un accordo con il Torino per Samuele Ricci, un nome che fa sognare i tifosi rossoneri.

