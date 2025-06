Morbegno | ancora un bus sostitutivo partito in anticipo

ripetuto, creando disagi e confusione tra i pendolari di Morbegno. La situazione evidenzia ancora una volta l'urgenza di rivedere e migliorare il sistema di gestione dei mezzi sostitutivi, affinché possano garantire puntualità e affidabilità, elementi fondamentali per chi dipende quotidianamente dal trasporto pubblico. È ora di trovare soluzioni concrete per evitare che episodi del genere compromettano la fiducia dei viaggiatori.

Non sono bastati, evidentemente, i due casi di ieri quando proprio due autobus sostitutivi, in servizio per la chiusura estiva della linea ferroviaria tra Tirano e Lecco, sono partiti in anticipo rispetto all'orario stabilito lasciando a terra molti viaggiatori. Anche oggi L'episodio si è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Morbegno: ancora un bus sostitutivo partito in anticipo

In questa notizia si parla di: anticipo - morbegno - sostitutivo - partito

