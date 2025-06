Morata torna in Serie A ma non al Milan! Il clamoroso scenario sul futuro dell’ex Juve | contatti con quell’allenatore Ecco cosa può accadere

Alvaro Morata torna in Serie A, ma questa volta il suo destino potrebbe non essere al Milan. Un coinvolgente scenario di mercato si apre con un possibile trasferimento, e i recenti contatti con Cesc Fabregas, allenatore del Como, fanno pensare a una svolta sorprendente. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nel futuro dell’ex Juve e quali mosse potrebbero rivoluzionare il calcio italiano.

Morata torna in Serie A ma non al Milan: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex attaccante della Juve. Alvaro Morata ha avuto un contatto con Cesc Fabregas, allenatore del Como. Non una semplice chiacchierata tra amici, con i due si conoscono da tempo dai tempi della nazionale, ma una telefonata con contenuti di calciomercato. Secondo quanto riportato da Di Marzio potrebbe esserci la possibilità dell’arrivo dell’ex Juve al Como. Fabregas ha sondato la disponibilità del centravanti ad accettare una proposta per unirsi al Como, uno dei club più ambiziosi di questa sessione estiva. Durante il confronto, il tema centrale è stato il futuro dello stesso Morata, che non ha escluso l’ipotesi di vestire la maglia biancoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morata torna in Serie A ma non al Milan! Il clamoroso scenario sul futuro dell’ex Juve: contatti con quell’allenatore. Ecco cosa può accadere

