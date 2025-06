Moore Juventus fantasista cercasi | i bianconeri hanno messo nel mirino il classe 2007 del Tottenham! Gli Spurs fanno il prezzo del cartellino | ecco quanto costa

La Juventus si sta concentrando sul futuro, cercando un talento che possa fare la differenza già da subito. Tra le news più calde spicca il nome del fantasista classe 2007 del Tottenham, con i bianconeri pronti a fare sul serio. Ma quanto costa il gioiellino degli Spurs? Scopriamo insieme i dettagli e le strategie di mercato della Vecchia Signora. La sfida è lanciata: il giovane promettente potrebbe presto indossare la maglia bianconera.

Moore Juventus, i bianconeri vogliono il giocatore del Tottenham: gli Spurs fanno la loro valutazione sul classe 2007!. Il calciomercato Juventus ha una grande missione in parallelo agli obiettivi principali: la ricerca di un nuovo fantasista sulla scia di Kenan Yildiz, giovane, di prospettiva ma non per forza sostituto del turco. In tal senso secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su e Moore (classe 2007 fresco vincitore dell’Europa League col Tottenham, anche lui in scadenza nel 2027 e con un valore di mercato di circa 20 milioni). .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moore Juventus, fantasista cercasi: i bianconeri hanno messo nel mirino il classe 2007 del Tottenham! Gli Spurs fanno il prezzo del cartellino: ecco quanto costa

In questa notizia si parla di: juventus - fantasista - bianconeri - classe

Quello che vedete in foto è Diego Pugno, attaccante classe 2006 della Juventus. Lo scorso dicembre ha fatto il suo esordio con i bianconeri in trasferta contro il Lecce e ha deciso di tatuarsi quel momento sul braccio. La cosa bella? Ha deciso di metterci propri Vai su Facebook

Bartishvili, Giuntoli cala il colpo Kvara per la Juve! Farà come Yildiz…; Maxi squalifica e addio Juve: 100 milioni per Yildiz; Next Gen | Quattrocchi lascia la Cavese 1919 e torna in bianconero.

Juventus Under 16, CHI è Thomas Corigliano: il FANTASISTA e capitano bianconero dal mancino sopraffino che si ispira a Paulo Dybala - Da lì è iniziata la trafila nelle giovanili della Juventus. Scrive juventusnews24.com

Juventus Next Gen, il primo rinforzo... è già in casa: chi è Finocchiaro - Si tratta di Gabriele Finocchiaro, attaccante classe 2006 che dopo. Riporta ilbianconero.com