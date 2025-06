Moon in june potenziate le corse tra Tuoro sul Trasimeno e l' isola Maggiore

Grazie a questa iniziativa, il festival Moon in June diventa ancora più accessibile e coinvolgente, permettendo a visitatori e appassionati di vivere un’esperienza indimenticabile tra musica e natura. Con un’offerta potenziata di corse e servizi, Busitalia si impegna a garantire comfort e praticità, facilitando il collegamento tra Tuoro sul Trasimeno e l’Isola Maggiore. Un’occasione da non perdere per scoprire il cuore vibrante del Lago Trasimeno durante il festival!

Busitalia in occasione del festival musicale Moon in June, che si terrà dal 21 al 22 giugno all’Isola Maggiore del Lago Trasimeno, potenzia i servizi di navigazione con l’inserimento di 9 corse straordinarie. Orario potenziato anche per la biglietteria di Tuoro per agevolare l’accesso. Grazie a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Moon in june, potenziate le corse tra Tuoro sul Trasimeno e l'isola Maggiore

In questa notizia si parla di: june - corse - tuoro - trasimeno

La "Decima luna" del Moon in june celebra la musica e la bellezza in ogni sua forma. Mercoledì 4 giugno a Perugia è stato presentato il cartellone dell’edizione 2025 nel corso della conferenza stampa in programma al Salone d’Onore di Palazzo Donini. Si ini Vai su Facebook

Moon in june, potenziate le corse tra Tuoro sul Trasimeno e l'isola Maggiore; Potenziati servizi navigazione Lago Trasimeno per festival Moon in June; Moon in June 2024, più traghetti per raggiungere isola Maggiore: le date e gli orari delle corse straordinarie.

‘Moon in June’, il festival del Trasimeno: Diodato, Lucio Corsi, Alfa Mist, Tony Hadley e tanti altri - Dopo la vincente formula itinerante dello scorso anno, torna anche nel 2023 la colonna sonora del Lago Trasimeno ... Secondo umbria24.it

Moon in June al Trasimeno, annunciati i primi concerti - Sta per entrare nel vivo la lunga stagione concertistica 2025 targata Moon in June, la rassegna ideata ... Lo riporta ansa.it