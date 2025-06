Monza ufficializzato il prestito di Kevin Zeroli dal Milan | ecco il video

Monza ufficializza il rinnovo del prestito di Kevin Zeroli dal Milan, rafforzando il proprio reparto con un talento promettente. Con un video coinvolgente sui social, la società brianzola ha annunciato che il giovane centrocampista sarà con loro fino al 2026, continuando a mostrare le sue qualità in Serie A. La sua prima stagione è stata un buon inizio: cosa potrà riservare il futuro? Restate sintonizzati!

Con un video diffuso sui social, l’AC Monza ha ufficializzato il rinnovo del prestito Kevin Zeroli dal Milan, fino al 30 giugno 2026. Ecco il comunicato ufficiale emesso dalla societĂ brianzola. “Kevin Zeroli sarĂ un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026. Nella sua prima esperienza al Monza il centrocampista ha collezionato 8 presenze in Serie A, mettendo in luce le sue qualitĂ e realizzando il suo primo assist nel massimo campionato. In bocca al lupo Kevin!” ha concluso l’AC Monza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza, ufficializzato il prestito di Kevin Zeroli dal Milan: ecco il video

