Monza la cessione è a un passo La scelta della famiglia Berlusconi | 90 milioni e addio

Il futuro del Monza si avvia verso una svolta significativa. Dopo la scomparsa del patron Berlusconi e la successiva retrocessione in Serie B avvenuta nella stagione 20242025, il club lombardo è al centro di una trattativa avanzata per il passaggio di proprietà dalla holding Fininvest a un gruppo di investitori statunitensi, rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma. Secondo fonti vicine alla trattativa, i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e l'operazione potrebbe chiudersi entro l'inizio del ritiro estivo della squadra. La cessione del Monza. L'accordo prevede inizialmente il passaggio del 70% delle quote societarie per una cifra che si aggira attorno ai 90 milioni di euro, superiore sia al valore ipotizzato dopo la retrocessione, sia al disavanzo registrato nell'ultimo bilancio (47,9 milioni di euro).