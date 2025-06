Monza-Juventus 1-2 | Punti salienti | Gonzalez spara la Juve in modi vincenti | Serie A 2024 25

Un emozionante weekend di Serie A ci regala un Monza-Juventus ricco di suspense e colpi di scena. Gonzales, l’argentino, torna in grande stile segnando due volte consecutivamente, assicurando alla Juve una vittoria fondamentale sul campo brianzolo. La partita, un mix di tensione e talento, ha dimostrato ancora una volta il carattere dei bianconeri. Scopri i momenti salienti di questa sfida avvincente e lasciati catturare dall’entusiasmo della nostra serie A!

L'argentino ha segnato in partite back-to-back dopo essere tornato da un infortunio per garantire che il Bianconeri fosse uscito da Monza con .