Monza cade dalla bici al Parco | 13enne ricoverato in codice rosso

Un pomeriggio di svago si trasforma in una tragedia nel Parco di Monza: un giovane di 13 anni è caduto dalla bicicletta riportando gravi ferite, tra cui un trauma cranico e toracico. L'incidente, avvenuto in viale della Montagnetta, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori, che lo hanno trasportato in codice rosso. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica di questa triste vicenda.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno al Parco di Monza. Un ragazzino di 13 anni è caduto dalla bicicletta e ha riportato un trauma cranico e al torace. L'allarme è scattato poco dopo le 18 in viale della Montagnetta, in zona Vedano al Lambro. Secondo le prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza, cade dalla bici al Parco: 13enne ricoverato in codice rosso

