Monteverde un piccolo paese tra i più accessibili d’Europa

Scopri Monteverde, un incantevole borgo in provincia di Avellino, riconosciuto come il più accessibile d’Europa dalla Commissione dell’UE. Questo affascinante paese tra Puglia e Basilicata vanta un’accoglienza calorosa e infrastrutture pensate per tutti, dimostrando che bellezza e inclusività possono andare di pari passo. Un luogo dove storia, natura e innovazione si incontrano, rendendo Monteverde una tappa imprescindibile per chi cerca un esempio di accessibilità e autenticità.

Il borgo più accessibile d'Europa. E' il premio che qualche anno fa assegnato dalla Commissione dell'Unione europea a Monteverde, borgo in provincia di Avellino, al confine tra Puglia e Basilicata.

A Monteverde premio speciale Ue 'Città accessibile' 2019 - Il piccolo comune di Monteverde, in provincia di Avellino, ha vinto il premio speciale 'città accessibile' europea 2019 ... Secondo ansa.it

