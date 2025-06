Monteverde attivato l' ufficio postale mobile UPM

Monteverde si prepara a un nuovo capitolo di resilienza e impegno. Dopo l’incidente che ha coinvolto l’Ufficio Postale, Poste Italiane ha prontamente attivato l’Ufficio Postale Mobile (UPM) per assicurare la continuità dei servizi ai cittadini. Grazie a questa soluzione temporanea, i residenti potranno continuare ad accedere alle proprie esigenze postali e finanziarie senza interruzioni, mentre si lavora al ripristino completo della sede originale.

A seguito di un evento criminoso che ha interessato l'Ufficio Postale di Monteverde, Poste Italiane ha comunicato la necessità di effettuare interventi di ripristino della sede, sia interni che esterni. Per garantire la continuità dei servizi postali e finanziari, verrà attivato.

Monteverde: assalto con esplosivo all'ufficio postale. I malviventi fuggono con il bottino; Rilascio e rinnovo passaporto: attivato il servizio alle Poste di Acilia.

Monteverde, esplosione all’ufficio postale: indagini in corso dei Carabinieri - Nel corso della mattinata i militari della Stazione Carabinieri di Monteverde, con il supporto della dipendente Aliquota Operativa, sono intervenuti in via Alessandro Manzoni presso la postazione dell ... Segnala irpinianews.it

Monteverde, bomba al bancomat: danneggiata la struttura - Intorno alle 3:20 ignoti hanno fatto esplodere il dispositivo ATM dell’ufficio postale di via ... msn.com scrive