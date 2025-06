Montevarchi Questa sera appuntamento con Varchi d’Estate

Stasera, a Montevarchi, l’atmosfera si infiamma con “Varchi d’Estate”, la vivace rassegna musicale che trasforma la piazza in un palcoscenico di emozioni e ricordi. Alle ore 21.00, il cuore della serata pulsa con i suoni dei Poohlsar, la Tribute Band ufficiale dei Pooh, pronti a rendere omaggio a una delle band più amate e iconiche del panorama italiano. Preparati a rivivere le emozioni di un’epoca d’oro…

Arezzo, 19 giugno 2025 – Secondo appuntamento con “Varchi d’Estate”, la rassegna musicale nel cuore di Montevarchi che anima le serate estive con concerti e spettacoli di generi diversi. Questa sera alle ore 21.00 in piazza Varchi, i riflettori si accendono sulla Poohlsar, la Official Tribute Band dei Pooh, per un omaggio alla storica band italiana che ha segnato intere generazioni con oltre 100 milioni di dischi venduti e più di cinquant’anni di carriera. Il concerto promette un forte impatto emotivo, con un repertorio che abbraccia i grandi classici come "Piccola Katy", "Dammi solo un minuto", "Tanta voglia di lei", "Amici per sempre", fino a brani meno noti, particolarmente apprezzati dai fan più appassionati del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Questa sera appuntamento con “Varchi d’Estate”

