Monteodorisio in musica | un grande concerto con le emozioni del pianoforte di Maria Gabriella Castiglione

Monteodorisio si prepara a vivere un’esperienza unica con “Monteodorisio in musica”, il grande concerto che celebra le emozioni del pianoforte interpretate da Maria Gabriella Castiglione. Un evento imperdibile che unisce i grandi autori come Chopin, Rachmaninov, Piazzolla, Sakamoto e Tiersen, trasportando il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente e ricco di emozioni. Non perdere questa occasione per lasciarti conquistare dalla magia delle note e scoprire un mondo di suoni straordinari.

