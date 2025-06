Montebianco calcio a 5. Il bomber è una certezza.

Montebianco Prato Calcio a 5 si conferma protagonista anche nella prossima stagione, rinforzando la propria eccellenza con Riccardo Berti Lorenzi, il bomber che incarna la certezza e la competitività del club. Con questa riconferma, il team biancazzurro si prepara ad affrontare la Serie A2 con rinnovata ambizione, puntando sull’esperienza e la determinazione di uno dei suoi pilastri. Il futuro si prospetta ancora più entusiasmante: ecco perché...

In casa Montebianco Prato Calcio a 5 arriva una importante conferma: anche nella prossima stagione il tecnico Luca Pullerà avrà alle sue dipendenze il bomber Riccardo Berti Lorenzi. Ecco dunque subito una delle notizie più attese, pilastro su cui il club biancazzurro potrà fondare la squadra 202526 che affronterà il campionato di serie A2. Per il quarto anno in carriera, Berti sarà quindi ancora un giocatore del Prato Calcio a 5. Nel campionato appena terminato, quello che lo ha visto tornare al Pala Kobilica dopo la parentesi di qualche stagione, si è laureato capocannoniere del girone, segnando 32 reti in regular season, a cui vanno sommate le due messe a segno nei playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it