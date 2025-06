Monito alla Juventus | Giuntoli un vincente Comolli cos’ha vinto? | ESCLUSIVO

La Juventus si prepara a sfidare il futuro con metodi innovativi, puntando sugli algoritmi per il mercato, come già tentato dal Milan senza successo. Mentre la squadra di Tudor si concentra sulla rassegna iridata negli USA, Comolli e il talent scout Fratini analizzano strategie vincenti e sfide future, tra opinioni contrastanti e innovazioni tecnologiche. Scopri come queste scelte possono cambiare le sorti del calcio italiano, con un occhio rivolto anche al Napoli, al Milan e alla Roma.

Fanno discutere i metodi della Juve basati su algoritmi. Il talent scout Fratini parla anche di Milan, Napoli e il suo futuro alla Roma La Juventus vuole riuscire dove il Milan ha fallito: fare mercato affidandosi agli algoritmi. E così mentre la squadra di Tudor è impegnata nella rassegna iridata negli Usa, Comolli sta cercando rinforzi per la nuova stagione. A ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT è intervenuto in esclusiva il talent scout Michele Fratini: “Per le squadra che partecipano al Mondiale per Club è difficile programmare. Il metodo bianconero con gli algoritmi è molto innovativo: al Milan non è andato benissimo, nonostante avesse un maestro come Moncada. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Monito alla Juventus: “Giuntoli un vincente, Comolli cos’ha vinto?” | ESCLUSIVO

