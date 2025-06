MonitAnt AAA formiche rosse cercasi | un’App per segnalarle nel bosco

Se sei appassionato di natura e vuoi contribuire alla conservazione delle formiche rosse dei boschi, unisciti al progetto internazionale “MonitAnt” di Eurac Research. Questa iniziativa coinvolge cittadini in tutta Europa nella mappatura delle formiche del genere Formica, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi forestali. Con il tuo contributo, possiamo proteggere e preservare questi piccoli ma preziosi alleati della nostra natura. Partecipa anche tu alla scoperta!

Appassionati di natura in tutta Europa possono partecipare ad un progetto di ricerca internazionale “MonitAnt” di Eurac Research che mira a comprendere meglio la distribuzione delle formiche rosse dei boschi e proteggere il loro habitat a lungo termine. Le formiche rosse dei boschi del genere Formica sono tra gli organismi più importanti dell’ecosistema forestale: aerano il suolo, regolano la presenza dei parassiti e creano habitat preziosi per numerose altre specie attraverso i loro tipici formicai a forma di tumulo. Nonostante la loro importanza per l’equilibrio ecologico, però, si conosce ancora poco sulla loro esatta distribuzione, sulla diversità genetica e sulle minacce a cui sono esposte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

