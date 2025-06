Money Road stasera in tv la quarta puntata | le anticipazioni

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo" con la quarta puntata di questo coinvolgente show Sky Original condotto da Fabio Caressa. I concorrenti si sfideranno in nuove strategie e sfide avvincenti, mettendo alla prova ingegno e determinazione. Non perdere l’azione, i colpi di scena e le anticipazioni che ti terranno con il fiato sospeso, perché questa sera il gioco si fa ancora più intenso!

Quarto appuntamento (dei sei previsti) con "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", lo show Sky Original condotto da Fabio Caressa, in onda oggi, giovedì 19 giugno 2025 dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (poi anche in chiaro su TV8 e Cielo dalle 21:30). I concorrenti dello strategy. 🔗 Leggi su Today.it