Money Road | nel quarto episodio il viaggio nella giungla malese si fa ancora più estremo

Preparatevi a un viaggio ancora più estremo nella giungla malese con il quarto episodio di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Questa sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i nostri concorrenti si troveranno ad affrontare nuove sfide mozzafiato, tra ostacoli fisici e tentazioni irresistibili. Riusciranno a superare questa prova senza perdere la testa? Non perdete l’appuntamento, l’avventura sta per entrare nel suo momento più intenso!

In onda questa sera. Prosegue senza tregua l’avventura nella giungla malese per i concorrenti di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo reality Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa. Nel quarto episodio – in arrivo questa sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW (e alle 21:30 anche in chiaro su TV8) – la Compagnia delle Tentazioni affronta un nuovo tratto del percorso tra ostacoli fisici, sfide mentali e il costante richiamo delle tentazioni. Il cammino si fa sempre più impegnativo: salite scoscese, terreno scivoloso e un clima implacabile – con temperature prossime ai 40 gradi e un’umidità che sfiora il 90% – mettono a dura prova la resistenza dei 12 partecipanti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Money Road”: nel quarto episodio, il viaggio nella giungla malese si fa ancora più estremo

