Mondiali judo 2025 oggi | orari 19 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 19 giugno, la scena internazionale del judo si accende a Budapest con la penultima giornata dei Mondiali 2025. Sui tatami della László Papp Arena, atleti di tutto il mondo si sfidano nelle categorie più impegnative, tra cui le pesi massimi femminili e maschili. L’Italia, fresca della vittoria di ieri di Alice, punta a lasciare il segno anche oggi. Scopri gli orari, la tv e lo streaming per non perdere neanche un momento di questa emozionante avventura.

Oggi, giovedì 19 giugno, penultima giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si chiuderanno i giochi relativamente ai match individuali di questa rassegna irida. Competeranno, infatti, i rappresentanti dei + 78 kg femminili e dei +100 kg maschili. In casa Italia, vorrà fare il meglio possibile. Il Bel Paese è reduce dall'emozione fortissima della vittoria di ieri di Alice Bellandi nei -78 kg femminili. Una prestazione straordinaria della bresciana che, dopo aver conquistato l'anno scorso a Parigi il titolo olimpico, ha concesso il bis nel contesto iridato.

