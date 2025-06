Mondiale per Club subito guai per Chivu | la stella dell’Inter si ferma per 10 giorni

Il Mondiale per Club 2025 si apre con una nota amara per l'Inter: Christian Chivu, già protagonista in Messico con il Monterrey, si ferma per un infortunio. La sfortuna continua a colpire i nerazzurri, che dovranno fare a meno di Thuram per almeno due partite. Con Esposito pronto a affiancare Lautaro Martinez, l'Inter si prepara a sfidare le sfide più dure.

Un affaticamento a carico dei flessori costringerà Marcus Thuram a saltare almeno due partite del Mondiale per Club 2025. Ci sarà Esposito al fianco di Lautaro Martinez. Deve fare subito i conti con la sfortuna Christian Chivu, che, dopo l'esordio al Mondiale per Club con il Monterrey, perde per infortunio Marcus Thuram.

