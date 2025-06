Mondiale per Club sospesa Pachuca-Salisburgo | Estero

Un'emozionante sfida nel mondiale per club si è improvvisamente fermata: la partita Pachuca-Salisburgo, in programma a Cincinnati, è stata sospesa a causa di pioggia e vento. Come la nuvola che accompagnava Fantozzi, le condizioni meteorologiche hanno interrotto il match, lasciando tifosi e spettatori in attesa di conoscere il prosieguo di questa avvincente competizione internazionale. La suspense rimane alta: cosa accadrà ora?

Mondiale per Club, Pachuca-Salisburgo sospesa per pioggia e vento. Getty Images Avete presente la nuvola che seguiva spesso Fantozzi durante i suoi film? Ecco, al TQL di Cincinnati è successo qualcosa di simile: al decimo minuto del secondo tempo della partita tra Pachuca e Salisburgo (risultato parziale di 0-1, gol di Gloukh), il cielo è diventato tutto nero e un nuvolone minacciava pioggia. Così, l'arbitro algerino Mustapha Ghorbal ha deciso di sospendere la partita mandando tutti i giocatori nello spogliatoio.

