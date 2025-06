Mondiale per Club si chiude la prima giornata | i risultati e la classifica dell’Inter

Il Mondiale per Club si apre con emozioni e sorprese, e l’Inter, nella sua prima sfida, conquista un pareggio prezioso contro il Monterrey. La competizione si infittisce: i risultati della prima giornata ci svelano un quadro equilibrato, tra pari merito e sfide ancora aperte. Scopriamo insieme come si svolge questa avventura internazionale, analizzando le classifiche e le sfide che ci attendono nelle prossime giornate.

Mondiale per Club, tutto sui risultati e la classifica dell’Inter dopo la prima giornata della nuova competizione FIFA. I dettagli. La prima giornata del Mondiale per Club è andata in archivio, con l’ Inter che ha ottenuto solo un pareggio contro il Monterrey. Di seguito tutti i risultati le classifiche dei gironi. GRUPPO A Risultati: Al Ahly-Inter Miami 0-0 Palmeiras-Porto 0-0 Classifica: Al Ahly 1 Porto 1 Palmeiras 1 Inter Miami 1 GRUPPO B Risultati: PSG-Atletico Madrid 4-0 Botafogo-Seattle Sounders Classifica: PSG 3 (+4) Botafogo 3 (+1) Seattle Sounders 0 (-1) Atletico Madrid 0 (-4) GRUPPO C Risultati: Bayern Monaco-Auckland City 10-0 Boca Juniors Benfica 2-2 Classifica: Bayern Monaco 3 (+10) Benfica 1 Boca Juniors 1 Auckland City (-10) GRUPPO D Risultati: Flamengo-Esperance Tunis 2-0 Chelsea-Los Angeles Fc 2-0 Classifica: Flamengo 3 (+2) Chelsea 3 (+2) Esperance Tunis 0 (-2) Los Angeles Fc 0 (-2) GRUPPO E Risultati: River Plate-Urawa 3-1 Monterrey-Inter 1-1 Classifica: River Plate 3 (+2) Monterrey 1 INTER 1 Urawa 0 (-2) GRUPPO F Risultati: Ulsan-Mamelodi 0-1 Fluminense-Borussia Dortmund 0-0 Classifica: Mamelodi 3 (+1) Dortmund 1 Fluminense 1 Ulsan 0 (-1) GRUPPO G Risultati: Manchester City-Wydad 2-0 Al Ain-Juventus 0-5 Classifica: Juventus 3 (+5) Manchester City 3 (+2) Wydad 0 (-2) Al Ain 0 (-5) GRUPPO H Risultati: Pachuca-Salisburgo 1-2 Real Madrid-Al Hilal 1-1 Classifica: Salisburgo 3 (+1) Real Madrid 1 Al Hilal 1 Pachuca 0 (-1) Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, si chiude la prima giornata: i risultati e la classifica dell’Inter

In questa notizia si parla di: club - prima - giornata - mondiale

Sampdoria retrocessa in Serie C, prima volta per club blucerchiato - La Sampdoria vive un momento drammatico, retrocedendo per la prima volta nella sua storia in Serie C.

Sta per iniziare l'avventura della Juventus al Mondiale per Club 2025. I bianconeri, allenati da Tudor, esordiranno nella competizione affrontando l’Al-Ain, squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti, nella prima giornata del gruppo G. #AlAin #JuventusFC #m Vai su Facebook

La situazione del girone dell'Inter dopo la prima giornata del Mondiale per Club River già solo in vetta, nerazzurri a un punto insieme al Monterrey 1 Nella prossima giornata #InterUrawaRedDiamonds e #RiverPlateMonterrey #FIFACWC #DAZN Vai su X

Mondiale per Club, inizia la seconda giornata dei gironi; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il Salisburgo; Mondiale per Club, prima giornata in archivio: il quadro completo dei gironi.

La sintesi della prima giornata del Mondiale per Club tra sorprese e delusioni - Cosa è successo negli USA, nelle gare d'esordio del Mondiale per Club 2025. Come scrive msn.com

Mondiale per Club, in archivio la prima giornata: risultati e classifiche - Tutti i risultati le classifiche dei gironi dopo la prima giornata del Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. Scrive informazione.it