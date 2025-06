Mondiale per club pokerissimo della Juventus all' esordio | Al-Ain travolto 5-0

In un esordio da sogno, la Juventus si impone con un pokerissimo contro l'Al-Ain nel Mondiale per club, consolidando il primo posto nel girone G insieme al Manchester City. Kolo Muani e Conceicao brillano con una doppietta ciascuno, mentre Yildiz si aggiunge alla festa con il suo gol. La Vecchia Signora sembra pronta a conquistare anche le prossime sfide: non resta che attendere la loro prossima avventura domenica alle 18.

Washington, 19 giugno 2025 - Pokerissimo di reti della Juventus all'esordio nel Mondiale per club. A Washington, i bianconeri rifilano un netto 5-0 all' Al-Ain e salgono in testa al girone G assieme al Manchester City. Sugli scudi Kolo Muani e Conceicao, autori di una doppietta ciascuno. A bersaglio pure Yildiz. Dopo quest'ottima partenza, la Vecchia Signora tornerà in campo domenica (calcio d'inizio alle 18, ora italiana) per affrontare i marocchini del Wydad Athletic Club, ko 2-0 all'esordio nella manifestazione. La cronaca. L'approccio alla gara della Juventus è subito aggressivo, nonostante la pressione alta dell'Al-Ain nei primi minuti.

