Mondiale per Club Pachuca-Salisburgo sospesa per pioggia e vento

Come quella nuvola impertinente che inseguiva Fantozzi, anche al TQL di Cincinnati il cielo ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote. La partita mondiale per club tra Pachuca e Salisburgo è stata sospesa a causa di pioggia e vento, trasformando un incontro atteso in un episodio da ricordare. E al decimo...

Avete presente la nuvola che seguiva spesso Fantozzi durante i suoi film? Ecco, al TQL di Cincinnati è successo qualcosa di simile: al decimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - pachuca - salisburgo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Formazioni Ufficiali Pachuca RB Salisburgo, le scelte per il match Mondiale per Club Vai su X

«Inter e Juventus sono pronte a scoprire quali saranno le squadre da affrontare nella fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club 2025». Questa nuova edizione della competizione si fa subito interessante: solo le prime due di ogni girone potranno conti Vai su Facebook

Pachuca-Salisburgo LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sulla partita del Mondiale per Club; Mondiale per Club, Pachuca-Salisburgo sospesa per pioggia e vento; Mondiale per club: in campo Pachuca-Salisburgo DIRETTA.

Mondiale per Club, Pachuca-Salisburgo sospesa per pioggia e vento - Ecco, al TQL di Cincinnati è successo qualcosa di simile: al decimo minuto del secondo. Da calciomercato.com

DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, Pachuca-Salisburgo: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Segnala napolimagazine.com