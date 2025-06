Mondiale per Club la situazione dei gironi dopo la 1a giornata

Dopo la prima giornata del Mondiale per Club negli Stati Uniti, il calcio internazionale si infiamma con sorprese e conferme. La Juventus apre le danze con una vittoria schiacciante contro l’Al Ain, mentre nel Girone E l’Inter si prepara a battagliare per il passaggio del turno. Questo torneo promette emozioni fino all’ultimo secondo, e il quadro dei gironi si fa sempre più interessante: scopriamo insieme cosa è successo finora e cosa ci aspetta.

Con la netta vittoria da parte della Juventus contro l’Al Ain, si è conclusa la prima giornata per tutti i gironi del Mondiale per Club. Ecco il resoconto di quello che è successo in questi primi giorni della competizione mondiale negli Stati Uniti. Partendo dal Girone E, il raggruppamento dell’Inter, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mondiale per Club, la situazione dei gironi dopo la 1a giornata

