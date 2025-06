Mondiale per Club Juventus-Al Ain 5-0 | come è andato l’esordio della Juve Giovane ma cinica | è manita scacciapensieri

All’Audi Field di Washington, la Juventus ha conquistato il suo esordio nel Mondiale per Club con una manita da record, dimostrando che la passione, la semplicità e il talento sono le armi vincenti. Una prestazione convincente e brillante che apre il sipario a un torneo ricco di emozioni e sorprese. Per i bianconeri, questa vittoria è solo l’inizio di un’avventura entusiasmante che promette di lasciare il segno.

Straripante, concreta e convincente. Il viola non spaventa e l'entusiasmo fa la differenza. All'Audi Field di Washington, la Juventus non stupisce tanto per il risultato finale (5-0) quanto per la semplicità e la vivacità di fare calcio. Contro un timido e non pervenuto Al-Ain, i bianconeri giocano senza paura, si divertono e fanno divertire all'esordio nel Mondiale per Club. Una manita da record per un esordio ai limiti della perfezione: per una sera i disagi (e i disastri) della manifestazione lasciano spazio al campo e ai protagonisti. A fare la differenza sono "i prestiti di passaggio" Kolo Muani e Conceicao (e ora riconfermarli, o meglio riacquistarli, diventa quasi un obbligo).

