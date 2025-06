Mondiale per club | Juve con la manita 5-0 sugli emiratini dell’Al Ain Doppiette di Kuolo Muani e Conceicao

La Juventus si conquista il cuore dei tifosi con una prestazione impeccabile al Mondiale per club, segnando una storica vittoria per 5-0 contro l’Al Ain. Sul campo dell’Audi Field di Washington, i bianconeri hanno dimostrato carattere e talento, grazie alle doppiette di Kuolo Muani e Conceicao, senza dimenticare il sigillo di Yildiz. Una prima entusiasmante che promette grandi emozioni: il viaggio nel torneo più prestigioso del mondo è appena iniziato.

Buona, anzi buonissima la prima della Juve al Mondial per club: all'Audi Field di Washington si presenta con un convincente 5-0 sugli emiratini dell'Al Ain: doppiette per Kolo Muani e Conceicao, timbra il cartellino anche Yildiz L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Juve con la “manita” (5-0) sugli emiratini dell’Al Ain. Doppiette di Kuolo Muani e Conceicao

