Mondiale per Club Inter gli spostamenti dei nerazzurri in caso di qualificazione | i dettagli

L’Inter, protagonista del Mondiale per Club, sta affrontando una sfida cruciale: dove si svolgeranno gli eventuali incontri successivi dei nerazzurri di Chivu in caso di qualificazione? Dopo un avvio difficile con un solo punto contro il Monterrey, i biancazzurri sono determinati a risalire la china e a conquistare la qualificazione. Scopriamo insieme tutte le tappe e i dettagli sugli spostamenti degli interisti in questa competizione internazionale.

Mondiale per Club Inter, dove giocheranno i nerazzurri di Chivu in caso di qualificazione? Le ultime. L' Inter ha iniziato male il suo Mondiale per Club, portando a casa solo un punto nel match d'esordio contro il Monterrey. Ma non tutto è perduto, perché ci sono ancora le partite contro Urawa e River Plate che saranno fondamentali ai fini della qualificazione della squadra di Chivu. Ma dove giocheranno i nerazzurri in caso di passaggio del turno? Di seguito, ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «In caso di qualificazione da prima del girone, l'Inter giocherebbe a Charlotte in North Carolina, se arrivasse seconda sarà impegnata ad Atlanta, in Georgia.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

