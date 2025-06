Mondiale per Club in archivio la prima giornata | risultati e classifiche

La prima giornata del Mondiale per Club si è conclusa, portando emozioni e sorprese nel panorama calcistico internazionale. Con Inter e Juventus in campo, il torneo promette spettacolo e sfide avvincenti. Scopri tutti i risultati, le classifiche dei gironi e gli aggiornamenti che delineano il cammino verso la conquista del titolo mondiale. Preparati a vivere ogni istante di questa avventura unica nel suo genere.

Tutti i risultati le classifiche dei gironi dopo la prima giornata del Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. I dettagli Si è chiusa ufficialmente la prima giornata del Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. Di seguito tutti i risultati le classifiche dei gironi. GRUPPO ARisultati:Al Ahly-Inter Miami 0-0Palmeiras-Porto 0-0 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, in archivio la prima giornata: risultati e classifiche

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

