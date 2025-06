Mondiale per club il pubblico Usa è come quello europeo | va a vedere solo le partite interessanti

Il pubblico mondiale per il club non si lascia ingannare: negli Stati Uniti, come in Europa, preferisce assistere solo alle partite più emozionanti. Durante il turno di apertura del Mondiale, oltre 400.000 posti sono rimasti vuoti, a testimonianza della selettività degli spettatori. La BBC ha analizzato le prime sedici gare, con una capacità complessiva di quasi un milione di posti, riempiti al 56,8%. Questo dato rivela come anche l'entusiasmo globale sia influenzato dall'interesse e dalla qualità delle sfide.

Oltre 400.000 (423.004) posti sono rimasti vuoti durante il turno di apertura delle partite del girone del Mondiale per club negli Stati Uniti. La Bbc ha rilanciato uno studio sulle prime sedici partite del torneo in cui sono stati utilizzati nove stadi, con una capienza complessiva di 979.373 persone. Gli stadi sono stati riempiti al 56,8%, con oltre mezzo milione (556.369) di spettatori presenti. La Fifa afferma che sono stati venduti circa 1,5 milioni di biglietti per il torneo e, nonostante i problemi, si sono comunque registrati picchi d'affluenza.

