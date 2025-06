Mondiale per Club il Palmeiras batte l’Al Ahly 2-0 ed è a un passo dalla qualificazione

Il Palmeiras batte 2-0 l’Al Ahly al MetLife Stadium di New York e sale così a 4 punti dopo due giornate nel girone A del Mondiale per club. Un autogol di Abou Ali al 49' e la rete di Lopez al 59' regalano il successo ai brasiliani, che nell’ultima giornata della fase a gruppi affronteranno l’Inter Miami di Leo Messi, impegnata stasera (ore 21) nell’altra gara del girone contro il Porto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, il Palmeiras batte l’Al Ahly 2-0 ed è a un passo dalla qualificazione

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club : Il Chelsea di Enzo Maresca, dopo la buona stagione con qualificazione in Champions e vittoria della Conference, inizia bene il mondiale battendo come da pronostico 2-0 il F.C Los Angeles. Altra partita dove il pronostico è stato rispetta Vai su Facebook

Cosa è successo durante Palmeiras-Al Ahly? Partita sospesa dall'arbitro Taylor per allerta meteo - Salisburgo interrotta per nubifragio, un altro match sospeso al Mondiale per Club. Lo riporta eurosport.it