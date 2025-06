Mondiale per Club già finito doppia tegola UFFICIALE

Il Mondiale per Club 2023 si conclude con una doppia tegola ufficiale, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole. Dopo una giornata ricca di emozioni e sorprese, ora si prospetta un futuro incerto e più difficile che mai: solo un ricorso potrà forse salvare questa competizione che fino a pochi giorni fa sembrava destinata a brillare.

L’esperienza al Mondiale per Club dura pochissimo, maxi stangata della FIFA: solo un ricorso può salvare la competizione In questa prima giornata del Mondiale per Club si è visto di tutto. Il 10 a 0 rifilato all’Auckland City, unica squadra composta da giocatori dilettanti; il pareggio di Simone Inzaghi contro il Real Madrid; il ritorno di una vittoria convincente con goleada della Juventus e tante altre belle storie da raccontare. Doppia tegola al Mondiale per Club (ANSA) Calciomercato.it C’è però una terribile macchia che colpisce la storica formazione argentina del Boca Juniors, in campo al debutto della competizione contro il Benfica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale per Club già finito, doppia tegola UFFICIALE

In questa notizia si parla di: mondiale - club - finito - doppia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Oltre la Juventus, il Manchester City troverà davanti a sé due squadre meno note ma che potrebbero nascondere delle insidie: il WAC e l’Al-Ain https://www.ukcalcio.com/2025/06/mondiale-per-club-wac-e-al-ain-pronte-a-sfidare-il-manchester-city/ Vai su Facebook

Mondiale per Club già finito, doppia tegola UFFICIALE; FIFA Club World Club: le squadre in campo stasera, ecco a che ora giocherà la Juventus; Mondiale per club FIFA, è ufficiale: in onda su DAZN con tutte le partite gratis.

Mondiale per Club già finito, doppia tegola UFFICIALE - Il 10 a 0 rifilato all’Auckland City, unica squadra composta da giocatori dilettanti; il pareggio di Simone Inzaghi contro il Real ... Secondo calciomercato.it

Mondiale club: Juventus fa 5-0 a Al Ain, doppi Muani e Conceicao - 0 gli emiratini dell'Al Ain nella prima delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club. Lo riporta msn.com