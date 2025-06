Mondiale per Club FIFA 2025 Al Ain - Juventus diretta gratis DAZN in chiaro Italia 1

Sei pronto a vivere un'emozione indimenticabile? La notte tra il 18 e il 19 giugno 2025, la Juventus debutta nel Mondiale per Club FIFA 2025 contro l'Al-Ain, in diretta gratuita su DAZN e Italia 1. Un match imperdibile, trasmesso alle 02:30 ora italiana, che segna un nuovo capitolo per i bianconeri. Non perdere questa occasione: basta registrarsi, è tutto gratuito!

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025, in diretta GRATIS su DAZN e in chiaro su Italia 1 alle 3:00 ora italiana (le 21:00 locali a Washington), la Juventus farà il suo attesissimo debutto nel Mondiale per Club FIFA 2025, affrontando l'Al-Ain all'Audi Field di Washington.

