Mondiale per Club è iniziata la seconda giornata della competizione | Messi ancora straordinario

La seconda giornata del Mondiale per Club è ufficialmente iniziata, regalando emozioni e spettacolo ai tifosi di tutto il mondo. Messi, ancora una volta protagonista con l’Inter Miami, dimostra il suo talento immenso, mentre gli stadi statunitensi si riempiono di passione e adrenalina. Mentre le trattative di mercato infiammano l’estate calcistica, il torneo si conferma come il palcoscenico delle grandi sfide. La competizione promette ancora grandi sorprese, e il meglio deve ancora venire.

È cominciata la seconda giornata del Mondiale per Club, Messi ancora decisivo con la maglia dell’Inter Miami. A due giorni dall’inizio dell’estate, la calda stagione si presenta sin da subito ricca di calcio. Ad aggiungersi alle voci di mercato e alle trattative, gli stadi in USA sono palcoscenico del calcio che conta. Nella serata di oggi sono andati di fatto in onda i primi match della seconda giornata del Mondiale per Club. Competizione condita dalle migliori stelle del calcio internazionale, che da domenica si stanno affrontando in una location del tutto nuova per le squadre europee come quella degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: club - seconda - giornata - mondiale

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione.

Oggi inizia la seconda giornata del Mondiale per Club: tutte le partite in programma fino alle 21 e poi dopo la mezzanotte Vai su Facebook

Mondiale per Club FIFA 2025 2a Giornata: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset Vai su X

Mondiale per Club, inizia la seconda giornata dei gironi; Inter-Urawa: probabili formazioni, quando e dove vederla; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il Salisburgo.

Psg-Botafogo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale - Gli uomini di Luis Enrique affrontano i brasiliani nell'incontro valido per la seconda giornata del torneo ... Lo riporta tuttosport.com

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: orari, dove vederle in chiaro (tv e streaming), gironi, calendario e montepremi - Archiviata la prima giornata, che ha visto l'Inter pareggiare contro i messicani del Monterrey e la Juventus vincere 5- Si legge su msn.com