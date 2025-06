Mondiale per Club cosa ha detto la vittoria della Juventus contro l’Al Ain

La vittoria della Juventus contro l’Al Ain nel debutto al Mondiale per Club ha suscitato molte riflessioni, evidenziando le differenze di livello tra le due squadre. Il largo successo bianconero, pur non offrendo spunti tecnici approfonditi, mette in luce la forza europea e la necessità di consolidare ulteriormente le proprie performance internazionali. Mentre il confronto con squadre di calibro superiore si farà più impegnativo, questa partita rappresenta un passo importante nel cammino dei campioni italiani verso il titolo mondiale.

Il largo successo della Juventus sull'Al Ain nel match di debutto del Mondiale per Club ha contenuti tecnici troppo limitati per immaginare di trarre delle indicazioni concrete. Troppo debole la resistenza degli emiratini, inadeguati per qualità tecnica, tattica e fisica allo scontro con una big del calcio europeo. Non siamo al livello dell'Auckland schiantatosi con il Bayern Monaco, ma per oltre un'ora quello dei bianconeri è stato poco più di un allenamento che verrà utile per conservare energie fresche e fare qualche esperimento in vista del Wydad e, soprattutto, del match con il Manchester City.

