Mondiale per Club caldo torrido a New York | sospesa Palmeiras Al-Ahly

Un calore insopportabile ha costretto la sospensione della sfida tra Palmeiras e Al-Ahly all’MetLife Stadium di New York, durante il Mondiale per Club. Dopo 40 minuti di gioco, le autorità hanno deciso di interrompere l’incontro, invitando il pubblico a cercare refrigerio all’ombra. Un episodio che sottolinea come anche gli eventi più prestigiosi possano essere messi in discussione dalle condizioni climatiche estreme, lasciando tutti in attesa di una ripresa che speriamo avvenga presto.

