Mondiale per club Benitez controcorrente | I tifosi non mi sembra si annoino allarghiamo gli orizzonti

Nel vortice appassionante del Mondiale per club, Rafa Benitez sorprende con una prospettiva controcorrente: i tifosi non si annoiano, anzi, andiamo oltre i confini convenzionali. In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo riflette su Napoli, De Bruyne e le imprevedibili sfide di questo torneo. Prepariamoci a scoprire un punto di vista inedito che apre nuovi orizzonti nel mondo del calcio.

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, intervista Rafa Benitez che parla sì del Napoli e dell’acquisto di De Bruyne ma anche del Mondiale per club con un punto di vista controcorrente: De Bruyne è un insospettabile colpo di teatro. «Verrebbe da dire troppo semplice per un uomo di cinema. Ma bisogna avere attorno a sé le persone adatte. Non conosco personalmente Manna, ne parlano molto bene, e Conte non ha certo bisogno di essere lusingato: nel nostro settore, c’è poco da fare, parla ciò che hai realizzato e non solo in termini di risultati ma di cultura calcistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, Benitez controcorrente: «I tifosi non mi sembra si annoino, allarghiamo gli orizzonti»

In questa notizia si parla di: mondiale - club - benitez - controcorrente

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, Benitez controcorrente: «I tifosi non mi sembra si annoino, allarghiamo gli orizzonti.

Mondiale per club, Benitez controcorrente: «I tifosi non mi sembra si annoino, allarghiamo gli orizzonti» - Lo scudetto vinto in quel modo appartiene alla natura di Conte». Lo riporta ilnapolista.it

Benitez: "Fossi l'Inter farei all-in sulla Champions. Io poco amato? No, in nerazzurro ho vinto Mondiale per Club e Supercoppa" - è la prima domanda posta dal Corriere della Sera a Rafa Benitez, doppio ex di Inter ... Come scrive msn.com