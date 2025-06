Mondiale per Club 2ª giornata | manita Juventus Oggi Correa e Messi e due europee di notte

L’adrenalina del Mondiale per Club FIFA 2025 scalda i motori: ieri e stanotte sono andate in scena sfide emozionanti, tra goleade e duelli europei. La Juventus ha conquistato una vittoria schiacciante, mentre il PSG si prepara ad affrontare il Botafogo di Correa. Notte di grandi emozioni con i successi di Salisburgo e le imprese dei big. La competizione entra nel vivo, promettendo ancora più colpi di scena.

Mondiale per Club FIFA: oggi inizia la seconda giornata della competizione internazionale. In campo anche il PSG, che affronterà il Botafogo di Correa. Nella notte vittorie per Salisburgo e Juventus. Goleada per i bianconeri. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO G. Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 2’ Foden, 42’ Doku Al Ain-Juventus 17? e 45’+4? Kolo Muani, 21? e 58? Conceicao, 31? Yildiz CLASSIFICA: Juventus 3, Manchester City 3, Wydad Casablanca 0, Al-Ain 0. GRUPPO H. Real Madrid-Al Hilal 1-1 34’ Gonzalo Garcia, 41? rig. Ruben Neves (A) Pachuca-Red Bull Salisburgo 1-2 42? Gloukh, 56? Gonzalez (P), 76? Onisiwo CLASSIFICA: Salisburgo 3, Al-Hilal 1, Real Madrid 1, Pachuca 0 MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, 2ª giornata: manita Juventus. Oggi Correa e Messi e due europee di notte

