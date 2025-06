Mondiale per club 2025 vincono Manchester City e Salisburgo Inzaghi frena il Real

Il Mondiale per club 2025 si apre con sorprese e conferme: Manchester City e Salisburgo brillano al debutto, mentre l'Inzaghi frena il Real Madrid in una sfida avvincente. La competizione si infiamma, mostrando che nulla è scritto e che il calcio internazionale è pronto a regalarci emozioni straordinarie. Riusciranno le grandi squadre a mantenere la stoffa dei favoriti o emergeranno nuove protagoniste? La sfida è appena iniziata.

Milano, 19 giugno 2025 - Manchester City, Juventus e Salisburgo sorridono al debutto, mentre il Real Madrid comincia con un pari l'avventura negli States. Questi i responsi delle gare del Mondiale per club disputate fra la serata di mercoledì 18 e la notte italiana di giovedì 19 giugno. Partiamo dal gruppo G, quello della Vecchia Signora, che rifila un netto 5-0 all' Al-Ain. Vince anche il City, che batte 2-0 i marocchini del Wydad Casablanca. Dopo appena due minuti ci pensa Foden a sbloccare il risultato. Il raddoppio invece porta la firma di Doku, a bersaglio al 42'. Da segnalare l'espulsione all'88' di Lewis, che sarà quindi costretto a saltare il prossimo match.

