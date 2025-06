Mondiale per Club 2025 la Juventus batte 5-0 l’al-Ain

Nel Mondiale per Club 2025, la Juventus apre con un trionfo schiacciante negli Stati Uniti, dominando l’Al-Ain per 5-0. Un esordio da sogno che vede protagonisti Kolo Muani, Conceicao e Yildiz, pronti a scrivere una nuova pagina di storia bianconera. Con questa vittoria, i ragazzi di Tudor si posizionano in vetta al gruppo G insieme al Manchester City, pronti a inseguire il sogno mondiale. La strada verso il titolo è aperta!

Al Mondiale per Club 2025, che si sta svolgendo negli Stati Uniti, tutto facile per la Juventus nel suo esordio. I bianconeri hanno superato per 5-0 gli emiratini dell’al-Ain. Per la squadra di Tudor doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre al sigillo di Yildiz. Juve in vetta al gruppo G insieme al Manchester City, che ieri ha superato 2-0 il Wydad Casablanca. Tre reti in 20 minuti. La Juventus ha segnato tre gol al portiere dell’al-Ain, l’ex romanista Rui Patrício, nell’arco di 20 minuti nel primo tempo. La squadra ha effettuato 10 tiri nel primo tempo, otto dei quali all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, la Juventus batte 5-0 l’al-Ain

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

