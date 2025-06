Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna un rivoluzionario capitolo nel calcio internazionale, portando 32 squadre da tutto il mondo in un emozionante torneo negli Stati Uniti. Tra le protagoniste italiane, Inter e Juventus si preparano a sfidare le migliori formazioni globali, promettendo partite ricche di adrenalina e sorprese. Scopriamo insieme date, gironi, calendario e risultati di questa attesissima competizione che ridefinisce il calcio per club.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, che deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

In questa notizia si parla di: club - mondiale - date - gironi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE CLUB | La Juventus travolge 5-0 gli emiratini dell'Al Ain nella prima delle tre giornate della fase a gironi. Doppiette di Kolo Muani e Conceicao. #ANSA Vai su Facebook

MONDIALE CLUB | L'Inter solo 1-1 col Monterrey, a segno Lautaro. Oggi si conclude la prima delle tre giornate della fase a gironi #ANSA Vai su X

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Mondiale per Club 2025, le classifiche dei gironi e il calendario delle partite; Juventus calendario Mondiale per Club: quando giocheranno i bianconeri.

La guida al Mondiale per Club 2025: date, format, calendario e risultati - I tifosi di tutto il Mondo sono in attesa di scoprire la nuova competizione. Segnala msn.com

Mondiale per Club 2025, le classifiche dei gironi e il calendario delle partite - Esordio con pari per i nerazzurri contro il Monterrey mentre i bianconeri affronteranno l’Al Ain per la prima partita del ... Si legge su fanpage.it