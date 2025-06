Mondiale club Mbappè ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta

In un'autentica sorpresa, il campione Mbappé si trova ricoverato in ospedale per una grave gastroenterite acuta. Il Real Madrid, coinvolto nel prestigioso Mondiale per club negli Stati Uniti, ha confermato la notizia, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti. La salute del talento francese diventa ora la priorità assoluta, mentre il torneo prosegue tra tensione e speranza.

Il francese è stato ricoverato per una gastroenterite acuta. Lo ha reso noto il Real Madrid, impegnato negli Stati uniti nel Mondiale per club. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Mondiale club, Mbappè ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ricoverato - gastroenterite

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo; Mbappé, gastroenterite acuta al Mondiale per club: il francese del Real Madrid ricoverato in ospedale; Mbappé ricoverato per una gastroenterite acuta.

Mbappé, gastroenterite acuta al Mondiale per club: il francese del Real Madrid ricoverato in ospedale - La stella degli spagnoli ha saltato il match di esordio, pareggiato 1- Scrive msn.com

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo - Il Real Madrid comunica che Mbappé è ricoverato in un ospedale di Miami per gastroenterite acuta: ha la febbre da lunedì, negli ultimi giorni è rimasto ... Come scrive fanpage.it