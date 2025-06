Momento difficile per i vini rossi | il codice della strada ha avuto il suo peso L’allarme e i progetti del Consorzio di Montefalco

In un periodo di sfide per i vini rossi italiani, tra le novità del Codice della Strada e le prospettive del Consorzio di Montefalco, il settore si sorprende con innovazioni e iniziative. Il presidente Paolo Bartoloni svela le evoluzioni del disciplinare del Trebbiano Spoletino e propone un entusiasmante Sagrantino Day a novembre, puntando a rafforzare l’identità e il prestigio dei vini umbri. Un'occasione da non perdere per riscoprire il valore del nostro patrimonio enologico.

Il presidente Paolo Bartoloni racconta le novità del disciplinare del Trebbiano Spoletino e lancia l'idea di un Sagrantino Day a novembre. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Momento difficile per i vini rossi: il codice della strada ha avuto il suo peso”. L’allarme (e i progetti) del Consorzio di Montefalco

In questa notizia si parla di: momento - difficile - vini - rossi

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Tradizione e originalità da oltre mezzo secolo: @cantinasassarini – la prima azienda vinicola inaugurata alle Cinque Terre – sarà presenta alla IX Edizione di Fermento Milano. Cantina Sassarini venne aperta da Natale nel 1968, il quale percepì la qualità e l’i Vai su Facebook

Concorso Enologico Città del Vino, un’edizione da record; Il 2024 difficile (anche) per il vino francese, tra consumo interno in calo, ed export a rilento; Dazi USA, aziende italiane del vino tra preoccupazione e reazione.

Carpineto non sente la crisi dei vini rossi e vola in Usa e Canada - Anche in un momento in cui le vendite di vino vanno a rilento con difficoltà soprattutto per i vini rossi, requisiti come ... Come scrive ilsole24ore.com

Bere vini rossi in estate non è più un tabù. I trend del 2024 secondo Vinarius - Esiste o no una sorta di sdoganamento delle scelte, che porta nel periodo estivo a bere tranquillamente anche vini rossi ... Segnala gamberorosso.it