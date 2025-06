Moira Orfei Patrimonio | E’ Lite Per L’Eredità!

L’eredità di Moira Orfei, leggenda indiscussa del circo italiano, si trasforma in un acceso scontro familiare. La recente asta dei cimeli, promossa dal figlio Stefano per riaccendere il circo e preservare il patrimonio artistico, ha scatenato le dure opposizioni della sorella Lara. Una vicenda che mette in luce quanto il ricordo di una icona possa accendere fragilità e tensioni profonde. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata disputa che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo.

L'eredità di Moira Orfei riaccende le tensioni in famiglia: asta dei cimeli organizzata dal figlio Stefano per riaprire il circo, ma la sorella Lara si oppone duramente. Scopri tutti i dettagli e le reazioni. La memoria di Moira Orfei, la leggendaria icona del circo italiano, è oggi al centro di una polemica familiare che sta infiammando gli ambienti dello spettacolo. La questione ruota attorno a un'asta molto speciale organizzata da Stefano Orfei, figlio primogenito della diva scomparsa nel 2015, con lo scopo di raccogliere fondi per rilanciare il Circo Moira in una veste completamente rinnovata e animal-free.

Spettacolo, all’asta memorabilia di Moira Orfei - Il 10 giugno alle 18, Roma ospiterà un'asta straordinaria dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, icona della storia del circo e protagonista indiscussa dello spettacolo italiano.

